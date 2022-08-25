Скверы и парки Омска повторно обработают от клещей до 1 октября

Необходимые мероприятия будут проведены с 25 августа до 1 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 октября от клещей повторно обработаю скверы и парки Омска. Об этом предупреждают в мэрии города.

- Будет обработано более 100 территорий. Согласно договору, подрядная организация НП «Профилактика» проведет необходимые мероприятия с 25 августа до 1 октября, - уточнили в горадминистрации.

Общая площадь территорий, где пройдут работы, составит 394,6 га. Необходимость обработки вызвано сезонной активизацией насекомых и подготовке зон отдыха к следующему сезону.