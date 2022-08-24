Бурков и Пашинян договорились о сотрудничестве Армении с Омской областью

Товарооборот между регионом и Арменией за год составил 2,3 млн долларов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о сотрудничестве. Укрепление взаимоотношений запланировано в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики, науки, образования, культуры и спорта.

До официального статуса товарооборот между омским регионом и Арменией в год составлял 2,3 млн долларов. Теперь эти показатели могут быть увеличены за счет поставки омской техники и оборудования. Также в планах презентация семян высших репродукций, пшеницы, ячменя и масличных культур в Армению.

- На встрече с премьер-министром мы обсудили большой блок вопросов от культуры до промышленных инвестпроектов. Говорили о необходимости запуска прямого авиарейса из Омска в Ереван. Это позволит придать дополнительный импульс развитию туризма и торгово-экономических отношений, что в итоге может привести к росту объёма товарооборота. Он сегодня не такой значительный, как хотелось бы обеим сторонам, но мы видим ряд направлений, где мы можем увеличить внешнеторговый оборот, - отметил глава региона.