Омич лишился телефона, пригласив новых подруг в сауну

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Омская полиция разыскивает двух женщин, которые ограбили 40-летнего омича. Он стал жертвой обмана, пригласив новых подруг в сауну.

Как рассказали в УМВД, вместе с новыми знакомыми мужчина пришел в один из гостиничных комплексов на улице Кирова в Омске. Там они весело за рюмочкой горячительного провели время.

Но когда мужчина пришел в себя, он не обнаружил сотовый телефон и музыкальную колонку общей стоимостью 15 тысяч рублей.

- Если вы узнали гражданок или располагает информацией об их местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-965-975-19-11 или 102, - просят в полиции.