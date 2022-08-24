В Омске уже неделю разыскивают пропавшую 85-летнюю пенсионерку

Фото: ПСО «Доброспас-Омск»

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» разместил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» пост о поисках 85-летней Таисии Варфоломеевой. Омичка 17 августа ушла из дома на улице Юбилейная, 5. С того момента о местонахождении женщины ничего неизвестно.

Приметы: На вид 85 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы длинные седые, глаза светло-карие. В момент пропажи женщина была одета в розовый пуховик, синие гетры, тёмные кроссовки и серого цвета платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки незамедлительно просят обращаться по указанным телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.

Напомним, на прошлой неделе волонтеры «Доброспас-Омск» разыскали, пропавшего в Омске 12-летнего мальчика.