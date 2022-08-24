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Общество24 августа 2022 11:34

Дептранс сэкономил 74 миллионов рублей на закупке автобусов для омичей

Начальная максимальная цена контракта снижена на 18%
Виктория КОВЕРНЕВА
Чиновники обещают большую вместимость пассажиров у новых автобусов.

Чиновники обещают большую вместимость пассажиров у новых автобусов.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На закупке автобусов для омичей 74 миллионов рублей сэкономил департамент транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

- По итогам проведения торгов произошло снижение начальной цены контракта на 18%. В дальнейшем мы планируем реализовать возможность размещения дополнительной закупки автобусов на сумму сэкономленных денежных средств, - рассказал глава ведомства Вадим Кормилец.

Сумма закупки составила 325,65 млн рублей. На эти средства в Омск поставят 22 автобуса, работающих на газомоторном топливе. Они будут низкопольными с откидными пандусами и местом для инвалидной коляски с креплениями. Вместимость салона составит не менее 95 человек, из которых 30 – места для сидения.