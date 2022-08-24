Дептранс сэкономил 74 миллионов рублей на закупке автобусов для омичей

Чиновники обещают большую вместимость пассажиров у новых автобусов. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На закупке автобусов для омичей 74 миллионов рублей сэкономил департамент транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

- По итогам проведения торгов произошло снижение начальной цены контракта на 18%. В дальнейшем мы планируем реализовать возможность размещения дополнительной закупки автобусов на сумму сэкономленных денежных средств, - рассказал глава ведомства Вадим Кормилец.

Сумма закупки составила 325,65 млн рублей. На эти средства в Омск поставят 22 автобуса, работающих на газомоторном топливе. Они будут низкопольными с откидными пандусами и местом для инвалидной коляски с креплениями. Вместимость салона составит не менее 95 человек, из которых 30 – места для сидения.