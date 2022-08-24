Омск РТС проводит плановые гидравлические испытания в Центральном и Советском округах

Работы начнутся 25 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 09:00 25.08.2022 до 20:00 26.08.2022 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода I Западного луча ТЭЦ-5 передвижной опрессовочной установкой, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Тарская, Булатова, Фрунзе, Интернациональная, Ленина, Рабиновича, Яковлева, Октябрьская.

С 09:00 до 20:00 26.08.2022 будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Южного луча ТЭЦ-3 передвижной опрессовочной установкой, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, проспекта Губкина.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.