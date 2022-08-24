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Общество24 августа 2022 11:22

«Стройбетон» получил разрешение на строительство дома в Амурском поселке Омска

Площадь новостройки составит 13571,5 квадратных метров
Виктория КОВЕРНЕВА
Застройка когда-то пустынной территории активно продолжается.

Застройка когда-то пустынной территории активно продолжается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурском поселке Омска появится еще один многоквартирный дом от застройщика СМУ №5 «Стройбетон «Восточное». Об этом сообщили в горадминистрации.

- Стройбетон «Восточное» - получил разрешение на строительство дома по улице 21-я Амурская, - уточнили в мэрии.

Планируется, что в Центральном округе появится одиннадцатиэтажный жилой дом площадью 13571,5 квадратных метров. По проекту предусмотрено размещение 185 квартир.