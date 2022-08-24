В Омске перекроют центральные улицы на 4 дня из-за презентации «Авангарда»

Водителям придется скорректировать свой маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С завтрашнего дня, 25 августа, с 20:00 до 17:00 29 августа в центре Омска на некоторых улицах будет прекращено движение автотранспорта.

Как рассказали в департаменте безопасности мэрии Омска, подобные меры будут приняты в связи с презентацией хоккейной команды «Авангард». Для движения транспорта будут закрыты следующие участки: по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, Банковскому переулку на участке от улицы Певцова до Соборной площади, улице Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина, улице Тарской на участке от улицы Ленина до улицы Красина. Также в эти дни запрещена парковка любых автомобилей в местах проведения мероприятий. Кроме того, будут изменены маршруты общественного транспорта.

Фото: мэрия Омска

Добавим, в мэрии водителям предлагают маршруты объезда по улицам Интернациональной, Ленина, Гагарина, проспекту К. Маркса. Также участникам дорожного движения рекомендуют строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков, и сигналами регулировщиков, а участникам мероприятий соблюдать меры личной безопасности.