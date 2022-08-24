В Омске завели уголовное дело на чиновников, которые дали разрешение на открытие детсада на болоте

фото: пресс-служба омской мэрии

Накануне омская прокуратура сообщила, что чиновники департамента строительства и департамента архитектуры и градостроительства выдали разрешение на открытие детского сада в Ленинском округе по адресу улица 1-я Станционная, проигнорировав факт того, что дошкольное учреждение был построено на территории, которую часто подтапливает грунтовыми водами.

- В результате этого в марте 2022 года в учреждении начался образовательный процесс. Спустя месяц в подвальных помещениях здания образовалось подтопление грунтовыми водами, что способствовало образованию плесени. В этой связи деятельность образовательного учреждения была приостановлена, – сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура выявила, что в результате ненадлежащие действия чиновников 2 департаментов привели к неэффективному расходованию средств, которые были выделены в рамках нацпроекта «Демография».

По факту нарушений сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» в отношении чиновников.

- В связи с обращением заведующего бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида», расположенного по ул. 1-й Станционной, о подтоплении подвальных помещений в весенне-летний период текущего года организациями, выполняющими работы по проектированию и строительству детского сада, собственными силами и за свой счет был проведен ряд мероприятий, в результате которых в настоящее время в подвальном помещении подтопление отсутствует. Были выполнены работы по монтажу внутреннего дренажа в целях предупреждения в дальнейшем подтопления подвальных помещений при эксплуатации детского сада. 15.08.2022 детский сад открыт для посещения детей, - ситуацию с детским садом на 1-й Станционной прокомментировали в департаменте строительства города Омска.

Добавим, омская прокуратура контролирует ход дела.