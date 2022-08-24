Омская делегация во главе с Бурковым прилетела в Армению

пресс-служба правительства Омской области

Сегодня в столицу Армении, в Ереван, прилетела делегация членов правительства и представителей научной сферы области во главе с губернатором региона Александром Бурковым. В ближайшие 2 дня делегаты посетят промышленные предприятия, а также культурные и образовательные учреждения. Регионы двух государств планируют обменяться опытом в сфере высокотехнологичного производства.

- Сегодня у нас небольшой товарооборот — это 2,3 млн долларов между Омской областью и Арменией. Но это львиная доля экспорта, сегодня мы говорим о расширении поставок. Аграрный сектор может предоставлять зерно. Также наша наука готова заниматься районированием культур для Армении. Сельхозмашиностроение Омской области готово поставлять оборудование и технику. Также можем осуществлять поставки продуктов питания, — сообщил глава региона Александр Бурков.

На встрече с партнерами омская делегация также отметила перспективы сотрудничества в области образования. Так, стало известно, что ОмГПУ планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Гаварским университетом. Образовательные учреждения смогут обмениваться опытом, организовывать совместные научные мероприятия.

Отметим, сегодня губернатора Омской области посетит несколько республиканских министерств.