В Омске состоится суд над бандой мошенников, которые обманывали пенсионеров

Пенсионеры отдали злоумышленникам 2,5 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении 7 участников организованной преступной группировки. С июня по май текущего года она получили 2,5 миллионов рублей от обманутых пенсионеров.

По данным следствия, мошенники звонили пенсионерам, представляясь их близкими родственниками. Жертвам они сообщали, что стали виновниками ДТП, в котором другие люди получили серьезные травмы. Лже-родственники просили их дать им денежные средства, чтобы возместить ущерб пострадавшим в результате аварии. Затем к телефонному разговору с пенсионерами подключался еще один злоумышленник, который представлялся сотрудником полиции. Правоохранитель предлагал за определенную сумму помочь освободить родственника от потенциальной уголовной ответственности.

– Доверившись аферистам, пожилые граждане собирали все свои сбережения и отдавали прибывшим курьерам. Суммы варьировались от 50 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Эти деньги поступали на счета кураторов, находившихся в Белгороде и Москве. Те, в свою очередь, распределяли похищенные средства в соответствии с указаниями лидеров криминальной схемы, которые, по предварительным данным, дислоцировались на территории Украины, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что члены банды злоумышленников находились в разных городах России. Задержания прошли в Омске, Новосибирске, Прокопьевске, Москве и Белгороде