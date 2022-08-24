Омичка поборется за грант в сфере социального предпринимательства для детей

Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели промежуточные итоги всероссийского конкурса проектов, создающих новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. В число полуфиналистов вошла омичка Елена Толпекина с проектом по воссоединению детей с родителями.

На конкурс «Навстречу импакт-стартапам» социальные предприниматели из 54 городов России подали более 300 заявок. Сотрудники фонда совместно с волонтерами из компании Tele2, которая является партнером конкурса, отобрали 31 проект. Приоритет отдавали инновационным решениям актуальных социальных проблем. Также оценивали потенциальную эффективность каждой идеи и реалистичность планов. Основные направления прошедших в полуфинал заявок – медицина и здоровье, дополнительное образование, поддержка детей с особенностями развития, продвижение спорта и здорового образа жизни.

Омск на конкурсе представила педагог Елена Толпекина, в прошлом – директор детского дома. Она пришла в социальное предпринимательство семь лет назад. Проект Елены направлен на воссоединение детей с родителями.

После обучения в «Преинкубаторе» полуфиналисты презентуют свои проекты на онлайн-интервью с представителями фонда и партнерами конкурса. Прошедшие в финал предприниматели в декабре приедут в Москву, где детское и взрослое жюри определят победителей. Сильнейшие проекты получат от фонда «Навстречу переменам» гранты в размере 500 тысяч или 1,5 млн рублей (в зависимости от номинации). Также все финалисты попадут в «Инкубатор», где смогут пройти программу индивидуального профессионального развития.

Татьяна Бурмистрова, соучредитель, председатель совета Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Этот год для нас юбилейный – фонду 10 лет, и он удивил нас качеством заявок и географией. Мы очень рады, что в стране есть большое число людей, которые искренне заинтересованы в судьбах детей, чтобы дети реализовали свое право на образование, достойный образ жизни вне зависимости от того региона РФ, где они растут. Отрадно, что есть герои перемен и что у нас есть возможность поддерживать замечательных, инициативных людей».

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

«В волонтерских чтениях участвовали 78 сотрудников Tele2 из разных регионов России, в том числе семеро сибиряков. Здорово, что они нашли время для участия в таком важном деле. За последние десять лет победители конкурса изменили к лучшему жизнь более 400 000 детей. И нас очень радует, что в этом году в число полуфиналистов вошли социальные предприниматели из Сибири».