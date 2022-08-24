В Омске под колеса маршрутки угодил 83-летний пенсионер

пресс-служба УМВД по Омской области

Сегодня утром в Центральном округи около остановки «21-я Амурская» произошло очередное ДТП с участием маршрутки. Водитель микроавтобуса при парковке не заметил переходившего дорогу пенсионера и сбил его.

Как сообщили в пресс-службе автоинспекции, 61-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель Некст», заезжая на парковку в районе дома №119 по улице Челюскинцев, не увидел 83-летнего пешехода и сбил его. В результате ДТП пострадавшему понадобилась медицинская помощь – его оперативно доставили в больницу.

В момент аварии в салоне маршрутки находилось 7 человек. Микроавтобус следовал по маршруту №500.

Добавим, в настоящее время сотрудники автоинспекции проводят проверку с целью установле причин и обстоятельств ДТП. В полиции также напоминают водителям и пешеходам, что надо быть всегда внимательными на дороге.