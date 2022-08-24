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Общество24 августа 2022 6:40

В Омске суд приговорил к 1 году колонии строгого режима мужчину, который ограбил своего друга-инвалида

Суд также обязал омича выплатить потерпевшему компенсацию в размере 40 тысяч рублей
Наталья ВИРКУНЕН
Омич украл у инвалида 2-й группы 40 тысяч рублей

Омич украл у инвалида 2-й группы 40 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне омский суд вынес приговор мужчине, который украл 40 тысяч рублей у своего 36-летнего друга с ограниченными возможностями. Омичу теперь грозит 1 год лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его также обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, следствием было установлено, что обвиняемый 6 января текущего года пришел в гости к своему другу со 2-й группой инвалидности. После застолья мужчина залез в комод хозяина, откуда забрал 40 тысяч рублей. Омич, завладев денежными средствами, сразу покинул квартиру приятеля.

Добавим, на данный момент решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.