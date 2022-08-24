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Общество24 августа 2022 6:01

В Омске мужчина получил 3 суток ареста за отказ заплатить штраф за украденный киндер-сюрприз

Размер штрафа составлял 1 тысячу рублей
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: YouTube.

Фото: YouTube.

Житель Горьковского района, который пытался украсть из магазина «киндер-сюрприз», отказывался платить штраф, в результате чего оказался за решеткой на 3 суток.

Как сообщили омские приставы, сотрудники ведомства получили исполнительный лист о взыскании с безработного 36-летнего жителя Горьковского района штрафа в размере 1 тысячи рублей за мелкое хищение. Мужчина пытался украсть из магазина шоколадное яйцо с игрушкой внутри. Назначенный штраф житель области долго отказывался выплачивать. В связи с этим мужчине назначили 20 часов обязательных работ за отклонение от выплат административного штрафа. Отрабатывать наказание он также не стал, поэтому приставам пришлось обратиться в суд - он назначил мужчине административный арест на 3 суток.

Добавим, что жителю Горьковского района в любом случае придется заплатить штраф и посетить 20 часов обязательных работ.