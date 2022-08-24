В Омске продают 100-летнее здание за 885 тысяч рублей

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Накануне в Омске на аукцион выставили историческое здание по улице 5-й Армии, 49. Это памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Бывшая ветеринарная лечебница» 1900-1916 годов постройки. В ближайшее время - аукцион пройдет 7 октября 2022 года - его хотят реализовать.

- Лот находится в Центральном районе города, внутри сложившейся жилой застройки с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры. Транспортная доступность хорошая: автобусная остановка на расстоянии 180 м, выезд на ул. 5 Армии и ул. Вавилова. Расположение среди жилой застройки характеризуется постоянным пешеходным потоком в непосредственной близости от объекта, — сказано в описании.

Само здание занимает площадь 272 квадратных метра и земельный участок площадью 0,05 гектара. Постройку и прилегающую территорию оценили в 885 тысяч рублей. Здесь возможен любой разрешенный вид пользования.