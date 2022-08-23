Собственников рухнувшей пятиэтажки пригласили в мэрию Омска за компенсацией

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За компенсацией в мэрию Омска пригласили собственников рухнувшей пятиэтажки по улице 20-го Партсъезда,53. Информацию разместила горадминистрация.

Прием ведется в департаменте жилищной политики. Пострадавшие могут рассчитывать на сумму 72,6 тысячи рублей за квадратный метр канувшего в лету жилого помещения. Чтобы претендовать на деньги, необходимо предоставить ряд документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника; - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя собственника, – в случае обращения представителя собственника; - нотариально заверенная доверенность от других собственников аварийного жилого помещения – в случае определения получателем выплаты одного из них; - обязательство о безвозмездном отчуждении аварийного жилого помещения (в том числе с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество) в муниципальную собственность города Омска.

- Собственники жилых помещений получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России – это 72,6 тысячи рублей. Так, при жилплощади в 18 кв.м собственники жилья в пострадавшем доме получат в среднем по 1,3 млн рублей, - уточняют в мэрии.

Приём граждан будет вестись по адресу: улица Гагарина, дом 32 корпус 1. Необходимую информацию можно уточнить по телефону: 78-78-60; 78-78-65.