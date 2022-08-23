Карманница стащила у омички телефон прямо в общественном транспорте

Омичей просят быть внимательными в общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямо в общественном транспорте стащила у омички телефон жительница Омска. О заведении уголовного дела рассказали в региональном управлении МВД.

Все произошло на остановке у ДК «Химик». Мобильного стоимостью 36 тысяч рублей лишилась 22-летняя девушка.

Позже оказалось, что к раже причастна 36-летняя омичка, которая уже ранее промышляла подобными преступлениями.

- Находясь в людном месте, в общественном транспорте, придерживайте сумки и другую ручную кладь ближе к себе, а ценные вещи убирайте во внутренние карманы одежды. Зачастую преступники совершают карманные кражи под видом помощи или нечаянного толчка, — напомнили в пресс-службе полиции.

Рецидивистка задержана, теперь за свое деяние ей придется ответить в суде.