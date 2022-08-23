Участок трассы Омск-Тюмень заволокло дымом

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дымом заволокло участок от 428-го до 432-го км трассы Омск-Тюмень. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

- В настоящее время на данном участке несут службу экипажи ДПС. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением транспорта, предупреждают водителей о задымлении, дают рекомендации по передвижению по дороге в зоне задымления, - уточнили в ведомстве.

Что является причиной задымления пока неизвестно, это уточняют специалисты. Стоит отметить, что такие явления для данной трассы не редкость. Там зачастую могут тлеть торфяник, который дополняется туманом из-за резких смен температур.