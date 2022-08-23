СПК «Артсервис» отремонтирует школу №88 в Омске

Работы необходимо завершить к 27 сентября 2023 года. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Школу №88 по улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе в Омске отремонтирует СПК «Артсервис». Контракт на сумму 163,3 млн рублей будет заключен на следующей неделе.

Согласно требованием договора, подготовить проект и выполнить по нему работы подрядчик должен до 27 сентября 2023.

- В рамках контракта необходимо выполнить ремонт и усиление фундаментов, стен, перегородок лестниц, площадок, перекрытий и покрытий, отремонтировать кровлю, фасад, а также произвести другие виды работ, — рассказал первый заместитель директора департамента строительства Александр Маер.