Череда увольнений: после обрушения омской пятиэтажки вслед за министром строительства в отставку уходит глава регионального Фонда капремонта

Фото: региональный Фонд капремонта.

Сегодня стало известно, что 22 августа, через 10 дней с момента обрушения пятиэтажного жилого дома в Омске, вслед за подавшим в отставку министром строительства и энергетики Антоном Гаааком, свой пост покидает глава омского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рустем Протасов. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил Ом1.

Напомним, частичное обрушение дома в Омске 12 августа 2022 стало поводом для серьезных разбирательств. Здание давно нуждалось в серьезной реконструкции, о состоянии помещений не раз жаловались местные жители. Однако их просьбы никто так и не услышал, что и привело к беде. Стена жилого здания в доме № 53 по улице XX Партсъезда рухнула в 16:27. Площадь обрушения составила 200 квадратов.

Также отметим, что Протасов около 20 лет занимал руководящие должности на предприятиях сферы строительства, теплоэнергетики, транспорта, преимущественно - в Свердловской области.