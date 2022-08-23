В Омске почти готов крытый каток в спорткомплексе «Сибирский нефтяник»

Замминистра Колесник обошел стройку. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня замминистра спорта Омской области Иван Колесник проверил строительство крытого катка в спорткомплексе «Сибирский нефтяник», которое близится к завершению. Пресс-служба регионального правительства сообщает о 85%-й степени готовности спортивного объекта.

- Техготовность крытого катка уже превысила 85%, мы в графике и планируем уложиться в установленные сроки. Подрядчик смонтировал огнезащитный слой на трех блоках катка и скоро приступит к работам на четвертом. Поэтому мы, конечно, рассчитываем уже совсем скоро открыть объект, – прокомментировал чиновник.

Напомним, что строительство катка проходит в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» и нацпроекта «Демография». Сегодня уже готов фасад, подходит к концу внутренняя отделка, устанавливают окна. Полностью готовый объект, с благоустройством по периметру и освещением обещают сдать в конце этого года - 25 декабря.