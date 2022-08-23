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Общество23 августа 2022 10:00

В омских детских садах и школах детей кормили молочным фальсификатом

Россельхознадзор по региону отрапортовал о семи случаях выявления некачественной молочной продукции
Наталья ВИРКУНЕН
Молочная продукция в некоторых поставках вместо молочных содержала растительные жиры.

Молочная продукция в некоторых поставках вместо молочных содержала растительные жиры.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Омское региональное управление Россельхознадзора рапортовало о семи случаях, когда малышей в школах и детсадах, а также пациентов некоторых больниц кормили молочным фальсификатом.

- Управление произвело контроль пищевой продукции, поступающей в учреждения социальной сферы, в двух направлениях: проверка системы, которая осуществляет электронную ветеринарную сертификацию, и лабораторный анализ продуктов. С начала года специалисты ведомства отобрали 36 проб пищевой продукции. В семи из них была выявлена фальсификация, а именно - несоответствие маркировке, срокам годности и реализации, несоответствие декларации, - сообщили в пресс-службе ведомства. . Молочным суррогатом омичей в социальных учреждениях кормили такие юридические лица, как ИП Варавва В.Д., ИП Шеломенцева Т.А. и ООО «Сияние». Сведения о некачественных поставках будут переданы в региональные министерства. После поставщикам грозит разрыв госконтрактов и внесение в черный список.