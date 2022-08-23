В омских детских садах и школах детей кормили молочным фальсификатом

Молочная продукция в некоторых поставках вместо молочных содержала растительные жиры. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Омское региональное управление Россельхознадзора рапортовало о семи случаях, когда малышей в школах и детсадах, а также пациентов некоторых больниц кормили молочным фальсификатом.

- Управление произвело контроль пищевой продукции, поступающей в учреждения социальной сферы, в двух направлениях: проверка системы, которая осуществляет электронную ветеринарную сертификацию, и лабораторный анализ продуктов. С начала года специалисты ведомства отобрали 36 проб пищевой продукции. В семи из них была выявлена фальсификация, а именно - несоответствие маркировке, срокам годности и реализации, несоответствие декларации, - сообщили в пресс-службе ведомства. . Молочным суррогатом омичей в социальных учреждениях кормили такие юридические лица, как ИП Варавва В.Д., ИП Шеломенцева Т.А. и ООО «Сияние». Сведения о некачественных поставках будут переданы в региональные министерства. После поставщикам грозит разрыв госконтрактов и внесение в черный список.