Из-за сбоя в программе у омича появилась задолженность за «коммуналку»

Мужчина смог победить системную ошибку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба прокуратурой Октябрьского округа города Омска сообщила об интересном деле. Накануне сотрудники ведомства восстановили справедливость в вопросе оплаты коммунальных услуг. История такая: житель города из-за сбоя в автоматической системе на сайте ГИС ЖКХ в один момент лишился льгот при оплате жилищных услуг - в квитанциях мужчины значился долг, которого не было. Задолженность тоже возникла только в виртуальном пространстве.

- Установлено, что основанием для приостановления мер социальной поддержки явились сведения о наличии задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг перед ресурсоснабжающей организацией. Однако, как показала проверка, непогашенной задолженности по коммунальным услугам, подтвержденной судебным актом, у заявителя не имеется. Указанная задолженность возникла в связи с недостоверными сведениями программного обеспечения на сайте ГИС ЖКХ, - сообщили в надзорном ведомстве.

Разумеется, напрямую мужчине не поверили. За восстановлением справедливости он обратился в прокуратуру.

- В связи с указанным, в адрес руководителя АО «ОмскВодоканал» прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого сбой в программном обеспечении был устранен, а сведения о задолженности – исключены. Кроме того, прокуратурой округа с целью решения вопроса о возобновлении мер социальной поддержки местному жителю в филиал «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского административного округа города Омска» направлена соответствующая информация. Оказание мер социальной поддержки заявителю возобновлено, произведены выплаты за период приостановления, - добавили в прокуратуре.