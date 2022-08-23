В Оконешниковском районе открыли суперсовременную библиотеку с лаунж-зоной

В рамках национального проекта «Культура» в этом году в Омской области открылась уже третья библиотека, модернизированная по модельному стандарту. Ранее библиотеки нового поколения открылись в десяти районах. В торжественной церемонии открытия принял участие Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерий Бойко.

Библиотека расположена в самом центре рабочего поселка, в двухэтажном здании, построенном в 1982 году. Общая площадь библиотеки более 400 м2.

Сегодня библиотечное пространство Межпоселенческой центральной библиотеки полностью модернизировано. На ремонт были выделены федеральные средства в размере 10 млн. рублей и средства местного бюджета – 2,8 млн. рублей.

Структуру обновленной библиотеки составляют 6 многофункциональных читательских зон, с разным уровнем допустимого шума, с удобными местами для индивидуальных, групповых занятий, для неформального общения, обучения и творческой самореализации: абонемент, молодежная зона, медиатека, конференц-зал, зона информационно–сервисных услуг. Одно из центральных мест в библиотеке занимает краеведческая зона, посвященная памяти известного оконешниковского краеведа, поэта и писателя Н.А. Медведева. В выставочных витринах представлено его творческое наследие, фотоархив, личные вещи и предметы.

Здание оснащено современным библиотечным оборудованием и мебелью, новой компьютерной, мультимедийной и множительной техникой. Только книжный фонд пополнился почти на 3,5 тысяч экземпляров. Здесь созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастных категорий, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Межпоселенческая центральная библиотека является ведущим информационным, досуговым и культурным центром Оконешниковского района.

Теперь посетителям будут доступны мастер-классы, выставки, кинопоказы, интерактивные и настольные развивающие игры, зоны для делового общения, места для индивидуальной работы.