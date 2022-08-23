Омские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей-2022

Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения РФ подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса врачей, среди которых есть и Омские медики. В лидерах престижного профессионального конкурса семь докторов из Омска. Трое из них завоевали первые места в своих номинациях.

Лучшим неонатологом России по оценке конкурсной комиссии в 2022 году стала Елена Жаркова, врач-неонатолог Областной клинической больницы.

В номинации «Лучший инфекционист» сразу два первых места завоевала Валентина Конченко, заведующая отделением Инфекционной клинической больницы № 1 имени Далматова.

В номинации «Лучший психиатр» победа за Ириной Чихладзе, заведующей отделением, врачом – психиатром-наркологом отделения медицинского освидетельствования, Наркологический диспансера.

Еще четверо омских врачей стали призерами в своих номинациях, заняв вторые и третьи места.

«Лучший врач скорой медицинской помощи»: 2 место — Волобуев Сергей - Станция скорой медицинской помощи;

«Лучший офтальмолог»: 2 место — Артамонова Ольга - Клиническая офтальмологическая больница имени Выходцева;

«Лучший фтизиатр»: 2 место — Батищева Татьяна - Клинический противотуберкулезный диспансер;

«Лучший невролог»: 3 место — Штаймец Станислав - Городская поликлиника № 3.