Омский водоканал провел рейд по отключению абонентов

По сравнению с началом года долг населения перед поставщиком услуг вырос на 46 млн рублей и составил 565 млн рублей. Из-за роста задолженности абонентов за оказанные услуги, омский водоканал вынужден прибегать к крайним мерам. 22 августа сотрудники предприятия провели рейд по ограничению водоснабжения частных домов Омска.

- Несмотря на то, что в Омске тариф на холодную воду один из самых низких в Сибирском федеральном округе, дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В связи с этим омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, а также подает иски в суд на неплательщиков. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать - компания вправе ограничить услугу водоснабжения. При этом важно подчеркнуть, что отключение воды не распространяется на многоквартирные дома, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Сегодня специалисты омского водоканала отключили холодное водоснабжение жителям нескольких частных домов в Центральном округе города. В случае самовольного подключения к водопроводу, к собственникам будут применены штрафные санкции в виде начисления потребления по сечению трубы, либо повторного отключения. Чтобы возобновить водоснабжение, абонентам необходимо погасить не только долг и оплатить компании порядка 21 тысячи рублей за работы по отключению и подключению.

В условиях сложившегося недофинансирования отрасли ЖКХ, предприятию сложно оказывать качественные услуги водоснабжения и водоотведения, обеспечивать производственные объекты необходимым запасом материалов и реагентов. Поэтому в компании призывают потребителей, имеющих задолженность, не доводить ситуацию до применения крайних мер. При наличии объективных причин возникновения долга, абоненты могут обратиться в офисы водоканала для оформления рассрочки долга на индивидуальных условиях.

Напомним, что основными причинами формирования задолженности являются: отсутствие прибора учета при нуле прописанных, окончание срока поверки счётчика, не предоставление показаний и самовольные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.