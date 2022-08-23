Из-за ремонта трамвайных путей в Омске на четыре дня изменят схему движения пассажирского транспорта

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В Омске с 26 по 29 августа из-за ремонта трамвайных путей на улице Богдана Хмельницкого будет временно изменена схема движения общественного транспорта. Ограничения начнут действовать с восьми вечера первого дня.

- Движение трамваев по маршруту № 1 в указанный период будет прекращено, по маршруту №8 - будет организовано по укороченному пути «Улица Котельникова – улица Лермонтова» с разворотом на трамвайном кольце вблизи пересечения улиц Лермонтова и Жукова, - сообщили на сайте омской администрации.

Наконец, еще одно изменение коснется движения автобусов по маршруту № 42: при проезде по улице Богдана Хмельницкого в направлении улицы 3-я Транспортная будет организован дополнительный разворот вблизи строения 223 по Хмельницкого, это спортивный комплекс «Юность».