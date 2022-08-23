Адвокат депутата Петренко пытался снова обжаловать заведенное уголовное дело своего клиента

Фото: сайт Омского городского Совета.

В Омском областном суде корреспонденту «12 канала подтвердили», что накануне адвокат депутата пытался обжаловать постановление Куйбышевского райсуда.

- Постановлением Куйбышевского суда он [Петренко] был заключён под стражу заочно и объявлен в федеральный розыск. Адвокаты обжаловали это постановление. Вчера, 22 августа, Омский областной суд рассмотрел жалобу и оставил её без удовлетворения, а решение без изменений, - сообщили в пресс-службе суда.

Ожидаемо, что сам депутат на слушание не явился - сейчас он скрывается от правосудия где-то за границей и находится в розыске.

Народному избраннику Петренко грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Уголовное дело за публикацию фейка о вооруженных силах РФ в своем телеграм-канале он публиковал накануне. Следком полагает, что сведения в публикации - заведомо ложные.

В апреле Октябрьский районный суд назначил Петренко семь суток административного ареста, а Омский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутата. Приговор оставили без изменений.