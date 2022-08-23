Опять травма: в омском аэропорту двухлетний малыш повредил руку

Фото: официальный сайт омского аэропорта.

Омской транспортной прокуратурой организована проверка по факту травмирования двухлетнего малютки в аэропорту.

- Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов местного времени при прохождении пункта досмотра на входе в задание аэропорта «Омск Центральный имени Дмитрия Карбышева» произошло травмирование ребенка 2020 года рождения путем зажатия его руки между транспортерной лентой рентгенотелевизионной установкой и направляющим роликом, - пояснили в надзорном ведомстве.

Как так случилось, что малыш подошел к ленте слишком близко и протянул руку в опасный механизм - не сообщают. Известно только, что в результате происшествия ребенок получил ушиб сустава левого предплечья.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по факту травмирования ребенка Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, - подытожили в пресс-службе транспортной прокуратуры.