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Происшествия23 августа 2022 5:41

В Омске после наезда на дорожный знак погиб водитель легковушки

ДТП со смертельным исходом произошло на улице Дергачева
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба УМВД Росии по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД Росии по Омской области.

В Омске вчера вечером иномарка въехала в дорожный знак. В результате аварии водитель скончался по пути в больницу. О происшествии, случившемся в 21:15 часов в Кировском округе на улице Дергачева, сообщили в пресс-службе УМВД Росии по Омской области.

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мазда», мужчина 1963 года рождения, при движении по улице Дергачева, со стороны улицы Толмачева, на пересечении с улицей Чистой допустил наезд на препятствие - опору дорожного знака, с последующим съездом в кювет. В результате ДТП водитель скончался в карете скорой медицинской помощи, - рассказали подробно правоохранители.

Фото: пресс-служба УМВД Росии по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД Росии по Омской области.

Пока неизвестно, почему водитель вообще наехал на дорожный знак. Возможно, ему стало плохо за рулем. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.