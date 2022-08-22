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Общество22 августа 2022 11:31

В Омской области в 2023 году закончат капитальный ремонт трассы Крутинка-Называевск

Стоимость работ более 850 миллионов рублей
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Минстрой Омской области

Фото: Минстрой Омской области

В Называевском районе дорожники продолжают работы по капитальному ремонту 10-километрового участка автотрассы Крутинка-Называевск, на которые из бюджета региона было выделено 852,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного минстроя.

Как сообщили в ведомстве, подрядчик ООО «МСК «СибАгро» начала работы еще в сентябре прошлого года. На данный момент на объекте проведены работы по досыпке земляного полотна, устройству укрепления 4 водопропускных труб.

Согласно условиям контракта компания-подрядчик должна уложить новый асфальт, нанести дорожную разметку, установить фонари и комплекс для фото- и видео-фиксации нарушений.

Добавим, ремонтные работы на участке 41-51 километр трассы Крутинка-Называевск дорожники планируют завершить до 1 октября 2023 года.