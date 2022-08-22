В Омске мужчина перевел мошенникам около 5 миллионов рублей

Несмотря на все предупреждения, омичи все равно попадаются на удочку дистанционных мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился очередной омич, ставший жертвой банковских мошенников. 32-летний мужчина перевел злоумышленникам 4,8 миллиона рублей.

Как сообщили в ведомстве, пострадавший рассказал, что на его телефон поступил звонок от мошенника, представившегося сотрудником банка. Голос в трубке заверил мужчину, что на его имя была подана заявка на получение кредита в размере 1,5 миллиона рублей Приморском крае. Омич с целью перехитрить преступников оформил сам кредит на эту сумму. Это сделать ему посоветовал звонящий. Спустя некоторое время мужчине поступил звонок от якобы сотрудницы полиции, которая сообщила ему, что на него неизвестные пытаются оформить еще два кредита в разных банках. В этой ситуации пострадавший также перевел денежные средства на «безопасные счета».

Добавим, омская полиция напоминает, что банковские работники, сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают подобную информацию по телефону и не запрашивают данные вашей карты, а также пароли и коды, которые приходят вам в сообщениях. Банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует. Если вам поступают подобные звонки, прервите разговор и позвоните в банк по телефону, указанному на обороте карты.