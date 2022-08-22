Антон Гаак заявил, что отставка была совместным решением с губернатором Омской области

Фото: Омский Дом журналистов

Отставка главы министерства энергетики и ЖКХ Омской области была совместным решением с губернатором региона. Об этом Антон Гаак заявил в интервью «Вестям-Омск».

- Это совместное решение с губернатором. Мы так решили в связи с переходом на новое место работы. Новый этап в жизни. Госслужба для меня был первый опыт. Что-то получалось, что-то не получалось. Я считаю, что очень много удалось сделать, - поделился Гаак.

В какую компанию и на какую должность переходит экс-чиновник пока держится в тайне. Однако, по последнему заявлению Александра Буркова, руководитель ведомства поплатился креслом «за недоработки в работе ведомства».