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Происшествия22 августа 2022 10:55

Омские контрразведчики поймали студентов, пытавшихся взломать сайт вуза

Юные гении хотели заблокировать информационный ресурс
Виктория КОВЕРНЕВА
Ребятам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ребятам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Двое студентов были пойманы сотрудниками УФСБ по Омской области при попытке взломать сайт вуза. О заведении уголовного дела рассказали в региональном управлении ведомства.

- Студенты одного из вузов Омска с использованием специального программного обеспечения осуществили компьютерные воздействия на информационную систему социально-значимого государственного учреждения города Омска, - уточнили в УФСБ.

По оценкам экспертов, ребята хотели получить доступ к информации сайта, а также заблокировать его.

Пока расследование дела продолжается. Компьютерным гениям грозит до 5 лет лишения свободы.