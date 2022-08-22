Омские контрразведчики поймали студентов, пытавшихся взломать сайт вуза

Ребятам грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Двое студентов были пойманы сотрудниками УФСБ по Омской области при попытке взломать сайт вуза. О заведении уголовного дела рассказали в региональном управлении ведомства.

- Студенты одного из вузов Омска с использованием специального программного обеспечения осуществили компьютерные воздействия на информационную систему социально-значимого государственного учреждения города Омска, - уточнили в УФСБ.

По оценкам экспертов, ребята хотели получить доступ к информации сайта, а также заблокировать его.

Пока расследование дела продолжается. Компьютерным гениям грозит до 5 лет лишения свободы.