Омские контрразведчики поймали студентов, пытавшихся взломать сайт вуза

Ребятам грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Двое студентов были пойманы сотрудниками УФСБ по Омской области при попытке взломать сайт вуза. О заведении уголовного дела рассказали в региональном управлении ведомства.
- Студенты одного из вузов Омска с использованием специального программного обеспечения осуществили компьютерные воздействия на информационную систему социально-значимого государственного учреждения города Омска, - уточнили в УФСБ.
По оценкам экспертов, ребята хотели получить доступ к информации сайта, а также заблокировать его.
Пока расследование дела продолжается. Компьютерным гениям грозит до 5 лет лишения свободы.