Омский клуб «Аванград» платит своим хоккеистам 849 миллионов рублей

Первый матч в Омске запланирован на 1 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

849 миллионов рублей составляет зарплатный фонд омского хоккейного клуба «Авангард». Такие цифры приводит «Спорт-Экспресс».

По данным издания, самый большой годовой контракт заключен с нападающим Корбеном Найтом. Спортсмен получает 90 млн рублей в год. Чуть меньше - 80 млн у Владимира Ткачева и по 60 млн рублей зарабатывают Рид Буше и Сергей Толчинский.

- Суммарная платежная ведомость «Авангарда» составляет 849 миллионов рублей, так что средства на приобретение иностранного вратаря у омичей есть. Учитывая сбалансированность в остальных линиях, можно не сомневаться, что других трансферов не будет. При этом некоторые игроки явно не оправдывают солидных трат. Переплачивают в Омске чекерам Жаркову, Брюквину, еще не скоро поможет команде Дергачев, - пишет издание.