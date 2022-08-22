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Общество22 августа 2022 10:06

В сентябре в омских автобусах появятся валидаторы

Бескондукторную систему оплаты внедрят на 10 маршрутах
Виктория КОВЕРНЕВА
Оборудование должно заменить кондукторов. На маршрутах предполагается работа контролеров.

Оборудование должно заменить кондукторов. На маршрутах предполагается работа контролеров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валидаторы появятся в омских автобусах в сентябре. О переходе на современные технологии городского общественного транспорта рассказали в горадминистрации.

- Это первый шаг к внедрению пилотного проекта по переходу на бескондукторную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Муниципальным предприятием г. Омска «Пассажирсервис» проведена процедура закупки 10 терминалов NewPos – головных устройств для приема транспортных и банковских карт, - уточняют в мэрии.

Оборудование придет уже в сентябре, в него входят роутеры, стабилизаторы питания, коммутационные и периферийные устройства. Установка всех гаджетов будет произведена в салонах подвижного состава.