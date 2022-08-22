В сентябре в омских автобусах появятся валидаторы

Оборудование должно заменить кондукторов. На маршрутах предполагается работа контролеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валидаторы появятся в омских автобусах в сентябре. О переходе на современные технологии городского общественного транспорта рассказали в горадминистрации.

- Это первый шаг к внедрению пилотного проекта по переходу на бескондукторную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Муниципальным предприятием г. Омска «Пассажирсервис» проведена процедура закупки 10 терминалов NewPos – головных устройств для приема транспортных и банковских карт, - уточняют в мэрии.

Оборудование придет уже в сентябре, в него входят роутеры, стабилизаторы питания, коммутационные и периферийные устройства. Установка всех гаджетов будет произведена в салонах подвижного состава.