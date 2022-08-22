В Омске бизнесмена оштрафовали за взятку сотруднику мясокомбината

В общей сложности обвиняемый «угорел» на 650 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Октябрьского округа в ходе проверки установила, что директор и учредитель компании ООО «Компания «Рубикон» в интересах юридического лица передал сотруднику ООО «Сибирские колбасы» взятку в размере 157 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, данные денежные средства были переданы как вознаграждение сотруднику мясокомбината за перебойную поставку мяса «Рубикон». По факту произошедшего административного правонарушения сотрудники прокуратуры завели дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Мировой суд вынес решение, согласно которому ООО «Компания «Рубикон» должна выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Добавим, также по решению суда компания в течение 2 лет не имеет права принимать участие в государственных закупках.