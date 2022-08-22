Омская область оказалась в середине рейтинга по уровню зарплат

9,2% омичей получают выше двух средних заработков по России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В середине рейтинга по уровню зарплат оказалась Омская область по итогам 2021 и 2022 годов. Такие данные приводит РИА «Новости».

Омск занял 41 строчку, обогнав Самарскую, Новгородскую, Воронежскую, Рязанскую, Пензенскую области и Краснодарский край. При этом, 23,2% омичей получают заплату больше средней по стране. А 9,2% работников омского региона получают выше двух средних заработков по России.

Аутсайдерами общероссийского рейтинга стали Ивановская область, Калмыкия и Чечня, а вот ТОП-5 возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский АО и Сахалин.

Что касается соседей-сибиряков, то Новосибирская область расположилась на 39 строчке, а Красноярск занял 13 позицию.