Омская пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Добросердечная бабушка перевела «внуку» требуемую сумму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 84-летняя омичка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как пояснили в ведомстве, пенсионерка рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного. Голос, по словам пострадавшей, был похож на голос ее внука. Он просил выслать ему деньги. На следующий день позвонила мошенница уже с голосом дочки пенсионерки попросила передать 100 тысяч рублей курьеру. Когда тот пришел забрать необходимые денежные средства, омичка спокойно ему их отдала. После передачи денег пенсионерка решили позвонить родственникам, в результате чего поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который забрал деньги у пенсионерки.

По данным полицейских, подозреваемый - мужчина славянской внешности, на вид 35–37 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения. Он был одет в черную короткую куртку, черные спортивные брюки, черные кроссовки, на голове – черная кепка.

Добавим, если имеете какую-либо информацию о злоумышленнике, звоните по телефонам: 79-33-02, 79-34-77, 102.