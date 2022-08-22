Александр Бурков вручил бойцам Росгвардии государственные награды

22 августа на плацу Управления Росгвардии по Омской области губернатор Александр Бурков вручил награды бойцам ведомства. Он поздравил военнослужащих с Днём Государственного флага РФ.

- Российскому триколору больше трехсот лет. Под ним воевали и жили наши деды. Император Николай I сказал: «Там, где русский флаг поднят хоть единожды, он уже не будет спущен». И вы сегодня – продолжатели этих традиций. Каждому из вас я желаю здоровья, сил, энергии, мужества и отваги, чтобы ваш ратный труд прославлял Россию!, - сообщил глава региона.

Десяти омским росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач на Украине вручили медали «За отвагу».

- Сейчас идет не просто противостояние армий. Идет беспощадная битва символов. И в этой борьбе нам выпало отстоять будущее нашей страны, наших детей. Сотрудники спецподразделений Росгвардии по Омской области с первого дня специальной военной операции - на рубеже противостояния, - отметил генерал-майор Естай Джангунаков.

- Дорогие сыновья, когда вы верно служите Родине, вы защищаете нас - тех, кто в вас верит и любит всем сердцем. Вы – наша опора, надежда и уверенность в завтрашнем дне!, - сказала мать троих сыновей, омичка Татьяна Растягаева.