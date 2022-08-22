Пьяный омич погиб под колесами поезда

Третий мужчина угодил под поезд с начала 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера произошла очередная трагедия, в результате которой под колесами поезда погиб человек. Об этом сообщили в межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Как пояснили в ведомстве, 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оказался на путях на 2805 километре железнодорожного перегона Пикетное-Москаленки перед движущимся грузовым поездом. Машинист попытался предотвратить трагедию, однако столкновения избежать не удалось. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственную проверку для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

Напомним, это уже третий раз с начала года случай в Омской области, когда под колесами поезда гибнет человек. Так, в начале июле на 2711 километре перегона Омск-Московка локомотива сбил 45-летнего мужчину, оказавшего на железнодорожных путях. Тогда машинист также пытался предотвратить трагедию.