Антон Гаак уходит с поста министра ЖКХ Омской области с 23 августа

Слух об отставке руководителя регионального ведомства ходили еще в декабре 2021 года. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

С 23 августа с поста министра энергетики и ЖКХ Омской области уходит Антон Гаак. Соответствующее распоряжение сегодня, 22 августа, подписал губернатор Омской области Александр Бурков.

Кто будет занимать кресло руководителя регионального ведомства, пока не сообщается.

Напомним, что в этой должности Гаак проработал с июня 2020 года. Выходец ОмГУПСа ранее трудился исполнительным директором ООО «НИИАР-Генерация» и пару месяцев был замминистра строительства региона.

Любопытно, что отставка произошла после обрушения части жилого дома по улице 20-го Партсъезда, 53. Именно это здание должно было быть отремонтировано Фондом капитального ремонта по решению суда. Однако, организация пришла к выводу, что здание восстанавливать бессмысленно. На работы нужно было потрать более 50 млн рублей. Поэтому судебные тяжбы продолжались вплоть до трагедии.