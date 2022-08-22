Капитан омского теплохода пытался похитить почти тонну топлива, перекачивая горючее в бочки

В момент задержания сметливый капитан слил 960 килограммов дизтоплива. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омской области был задержан 38-летний капитан теплохода. Транспортная полиция Западно-Сибирского федерального округа поймала мужчину за перекачкой топлива в металлические бочки. Капитан судна пошел на преступление в ночное время, его поймали с поличным в районе Большеречья. После мужчина собирался перепродать керосин. К моменту задержания он успел перекачать 960 килограммов дизельного топлива.

- Чтобы пропажи не заметили, когда силовой агрегат теплохода работал на малой мощности или судно стояло, капитан отражал в документах полную нагрузку двигателя, - сообщили правоохранители.

На капитана завели уголовное дело. Его обвиняют в покушении на растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Случай подобного хищения не впервые происходит в Омской области. В декабре 2020 года на 110 тысяч рублей оштрафовали капитана теплохода «Владимир Теренин». Мужчина тоже сливал топливо и тоже был пойман за этим занятием.