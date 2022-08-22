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Происшествия22 августа 2022 4:44

В Омске 4-летний малыш проглотил 20 таблеток от йододефицита

Ребенка доставили в медучреждение
Виктория КОВЕРНЕВА
Родителей в очередной раз просят не оставлять без присмотра маленьких детей.

Родителей в очередной раз просят не оставлять без присмотра маленьких детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

20 таблеток от йододефицита проглотил 4-летний малыш. О происшествии рассказали в омской полиции.

Сообщение об отравлении малолетнего ребенка в УМВД поступило из медучреждения. За его состоянием наблюдают врачи.

- Полицейские в очередной раз обращаются к родителям маленьких детей и напоминают, что в помещении, где находится ребенок, должны быть созданы все условия для его безопасности, - напоминают в полиции.