В Омске 4-летний малыш проглотил 20 таблеток от йододефицита

Родителей в очередной раз просят не оставлять без присмотра маленьких детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

20 таблеток от йододефицита проглотил 4-летний малыш. О происшествии рассказали в омской полиции.

Сообщение об отравлении малолетнего ребенка в УМВД поступило из медучреждения. За его состоянием наблюдают врачи.

- Полицейские в очередной раз обращаются к родителям маленьких детей и напоминают, что в помещении, где находится ребенок, должны быть созданы все условия для его безопасности, - напоминают в полиции.