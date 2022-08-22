Прокуратура требует отремонтировать дом 167Б по проспекту Мира в Омске

Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

Дом 167Б по проспекту Мира в Омске требует отремонтировать прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В 2020 году специалистами ФГБОУ ВО «СибАДИ» был сделал вывод о том, что в строительных конструкциях указанного многоквартирного дома выявлен ряд дефектов и повреждений, при наличии которых не обеспечивается механическая безопасность объекта и существует угроза обрушения участков торцевых стен ввиду множества повреждений, - уточняют в региональном управлении.

Минувшая проверка надзорного органа совместно с ГЖИ показала, что сейчас в здании обнаружены трещины, выпадение кирпичей и разрушение отмостки и плит перекрытий.

Капремонт жилого дома должен был пройти максимум в 2019 году, но перенесен на 2020-2022 годы. Однако до сих пор подрядчик на проведение работ не определен. Видимо, проблемным объектом никто не хочет заниматься и все ждут судьбу малосемейки на 20 Партсъезда, 53, стены которой рухнули 12 августа.