Плановые гидравлические испытания тепловых сетей Омск РТС

С 09:00 до 20:00 22.08.2022 будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов луча Юбилейный ТЭЦ-4 (раздельно), совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания».

ГВС потребителей прекращается согласно планового останова ТЭЦ-4 с 00:01 22.08.2022 до 24:00 25.08.2022.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пр. Мира, Пригородная, Попова, Комбинатская, поселок Юбилейный.

С 09:00 24.08.2022 до 20:00 25.08.2022 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода II луча КРК, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергается магистральный трубопровод в районе улиц: Рокоссовского, Фугенфирова.

С 10:00 23.08.2022 до 20:00 24.08.2022 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода 2 района, оборудованием передвижной опрессовочной установки, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Горького, Добролюбова, Дзержинского.

С 10:00 22.08.2022 до 20:00 24.08.2022 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратных» трубопроводов 2 района, оборудованием передвижной опрессовочной установки, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 20 лет РККА, Куйбышева, Красных Зорь, 5-я Линия, 8-я Линия, Успенского, Чкалова, Степная, Декабристов.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.