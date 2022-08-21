В Омске на торгах продали конфискованный автомобиль бизнес-класса

Фото: 1gai.ru.

Сегодня сайт госторгов сообщил о том, что в Омске была реализована машина бизнес-класса, конфискованная ранее у собственника-должника. Протокол, опубликованный на на портале по аренде и продаже государственного имущества, отобразил единственного участника и, соответственно, победителя аукциона. Им стал некий гражданин по имени Александр Мякишев.

Мужчина отдал за Cadillac ESCALADE 2015 года выпуска, обращенный в собственность государства, начальную цену в размере 4 миллиона и 36 тысяч рублей.

Фото: сайт госторгов.

На популярных сайтах по продаже автомобилей цена за подобную машину начинается от 3,5 миллионов рублей. Верхняя планка заканчивается на 6,5-7 миллионах.