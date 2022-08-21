Ждем на матчи: омский хоккейный клуб «Авангард» подарил Ольге Бузовой абонемент на домашние матчи

Возможно, это не последний визит Бузовой в Омск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский хоккейный клуб «Авангард» во время визита столичной телеведущей Ольги Бузовой в Омск вручил ей абонемент и клубный шарф. Как оказалось, певица давно является поклонницей «ястребов». В ответ Бузова не скрывала восторгов.

- Хочу пожелать вам отличного сезона. Без травм. Не даром вы ястребы - летайте высоко, далеко и мощно! Верьте в себя, я в вас верю! И жду индивидуального приглашения от всей команды, - приводит слова Бузовой пресс служба клуба в социальных сетях.

Напомним, что почти четыре года - с 2018 по 2022 год - омский клуб был вынужден проводить свои домашние матчи на подмосковной арене «Балашиха». С сезона 2022/23 «ястребы» вернутся в Омск, где была построена новая арена на 12 000 зрителей за 12 млрд рублей.

Бузова, в свою очередь, посещала Омск накануне по приглашению косметической фирмы. В сибирском городе теледива провела рекламную кампанию.