Жители городка Нефтяников в Омске снова останутся без горячей воды, теперь на пять суток

Горячей воды на четырех улицах не будет несколько дней на предстоящей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплоснабжающая омская организация «Омск РТС» сообщила на официальном сайте о новых массовых отключениях горячей воды. Отключения ожидаются с понедельника 22 августа в десятках домов городка Нефтяников.

Как сообщает ресурсоснабжающая организация, предстоящее отключение горячей воды связано с проведением плановых гидравлических испытаний тепловых сетей трубопровода Южного луча ТЭЦ-3. Точное время отсутствия ресурса - с 22 по 26 августа 2022 года на Проспекте Мира, на улицах Пригородная, Попова, Забайкальская и Комбинатская.