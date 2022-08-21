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Общество21 августа 2022 10:29

Жители городка Нефтяников в Омске снова останутся без горячей воды, теперь на пять суток

С 22 августа ресурсные компании начнут проводить гидравлические испытания
Наталья ВИРКУНЕН
Горячей воды на четырех улицах не будет несколько дней на предстоящей неделе.

Горячей воды на четырех улицах не будет несколько дней на предстоящей неделе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплоснабжающая омская организация «Омск РТС» сообщила на официальном сайте о новых массовых отключениях горячей воды. Отключения ожидаются с понедельника 22 августа в десятках домов городка Нефтяников.

Как сообщает ресурсоснабжающая организация, предстоящее отключение горячей воды связано с проведением плановых гидравлических испытаний тепловых сетей трубопровода Южного луча ТЭЦ-3. Точное время отсутствия ресурса - с 22 по 26 августа 2022 года на Проспекте Мира, на улицах Пригородная, Попова, Забайкальская и Комбинатская.